Italia-Inghilterra, i tifosi vogliono ripetere la finale | La petizione

I tifosi inglesi firmano la petizione per ripetere Italia-Inghilterra: l’arbitro Kuipers non avrebbe diretto in modo imparziale la partita

La vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra ai calci di rigore non è propriamente andata giù ai tifosi inglesi, che tra l’altro stanno firmando una particolare petizione. La stessa che hanno firmato i tifosi della Francia dopo la partita con la Svizzera, o quelli del Belgio dopo quella con gli azzurri. Ovvero di rigiocare la partita: è infatti attiva sulla nota piattaforma Change.org la petizione per ripetere la finale di Euro 2020.

Italia-Inghilterra, i tifosi vogliono la ripetizione della finale

Il motivo è legato all’arbitraggio di Kuipers, che a detta dei tifosi inglesi, non ha sanzionato a dovere alcuni interventi dei calciatori dell’Italia. Come per esempio il fallo di Chiellini su Saka. I tifosi inglesi affermano che il fallo fosse da espulsione e non da ammonizione. Finora, oltre 90 mila utenti vorrebbero far rigiocare la finale. Convinti che l’arbitro olandese non abbia diretto la partita in modo imparziale, i tifosi inglesi dimostrano di non saper perdere. Un comportamento più che discutibile che si aggiunge ai vergognosi insulti razzisti che hanno ricevuto Rashford, Sancho e lo stesso Saka. Ma questo va oltre il calcio.