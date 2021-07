Monta il caso Joao Mario per l’Inter dopo la cessione al Benfica. Arriva la risposta dei nerazzurri al comunicato dello Sporting

In casa Inter monta il caso Joao Mario. Dopo la cessione ufficiale da parte dei nerazzurri al Benfica, è arrivato infatti un comunicato polemico da parte dello Sporting – ex club del calciatore portoghese – in cui si lamentava il mancato pagamento di una cifra aggiuntiva (da destinare allo Sporting stesso). L’Inter ha però risposto al club portoghese con il seguente comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa lo Sporting Lisbona. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria immagine e reputazione nelle sedi opportune”.