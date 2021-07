Aperto un procedimento disciplinare contro l’Inghilterra: ecco il comunicato della Uefa

La UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese in seguito alle vicende accadute nella giornata dell’11 luglio, in seguito alla finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Ecco le accuse evidenziate: “invasione di campo da parte dei suoi tifosi; lancio di oggetti da parte dei suoi sostenitori; disturbo causato dai suoi sostenitori durante l’inno nazionale; accensione di fuochi d’artificio da parte dei suoi sostenitori”.

Uefa, il comunicato UFFICIALE sull’Inghilterra

Ecco come prosegue il comunicato UEFA: “Il caso sarà trattato dall’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) a tempo debito. Separatamente, e in conformità con l’Articolo 31(4) DR, un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un’indagine disciplinare su eventi che hanno coinvolto i tifosi e che si sono verificati all’interno e intorno allo stadio”.