Lunga trattativa, ma alla fine l’accordo sarebbe vicino: Messi si prepara a firmare con il Barcellona con una clausola monstre

Il calciomercato entra nel vivo e coinvolge già a pieno ritmo tutti i top club. Un’estate caratterizzata da poche risorse economiche, ma anche da tanti campioni che vanno in scadenza di contratto. Da Donnarumma al ‘Kun’ Aguero: molti beniamini dei tifosi hanno cambiato maglia, ma c’è un nome su tutti che attenziona il mondo, quello di Lionel Messi. La ‘Pulce’, dopo aver vinto la ‘Copa America’ con l’Argentina, deve trattare il suo rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio top player | Scambio in Premier

Il fantasista argentino è andato in scadenza con il Barcellona e non ha ancora firmato l’accordo per il rinnovo. Il giocatore, in teoria, è acquistabile a parametro zero, in quanto ufficialmente svincolato, ma la società catalana non sembra preoccupata del fatto. Messi veste la maglia blaugrana da quando aveva 13 anni, poi in prima squadra vanta già oltre 300 gol.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Giroud | Nuovo affare con il Chelsea

Il matrimonio sembra così destinato a proseguire, tanto che l’accordo per il rinnovo sembra essere stato trovato. Secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, si prepara a firmare un contratto di cinque anni, riducendosi l’ingaggio del 50% per venire incontro alle esigenze del club. Inizialmente doveva accordarsi per due anni, poi si è deciso per 5 per permettere di spalmare l’ingaggio, nonostante il giocatore abbia 34 anni.

Calciomercato, accordo tra Messi e il Barcellona

Un legame a vita, sancito anche da un accordo – ancora non ratificato – che prevede anche una clausola monstre da 350 milioni di Euro. La decisione di Messi sembra essere decisiva e permetterebbe al club di rientrare nei parametri imposti da ‘La Liga’. La situazione dei catalani non è delle migliori a causa di un forte indebitamento, ma l’argentino ha deciso di non abbandonare la ‘sua’ squadra.