Si complicano i piani della Juventus nella sessione estiva di calciomercato: l’obiettivo a centrocampo è vicino al club di Premier

Calciomercato estivo che entra nel vivo ma la Juventus vede complicarsi i piani per la prossima stagione. I bianconeri cercano di colmare le lacune presenti all’interno della rosa con nuovi rinforzi, e uno dei reparti sul quale molto probabilmente bisognerà intervenire per il club juventino è il centrocampo. A finire da diverso tempo nel mirino della Juventus è il calciatore del Lione, Houssem Aouar.

Leggi anche >>> Calciomercato Juve, colpo in Liga | Super scambio: cifre e dettagli

Il centrocampista francese sono diverse stagioni che dimostra il proprio valore in campo e in quest’ultima stagione ha collezionato 33 presenze, mettendo a segno 8 gol e 4 assist. Ovviamente un calciatore talentuoso come il classe 1998 ha attirato su di sé l’interesse di diversi club europei oltre che quello della Juventus. E proprio uno di questi ora sembrerebbe vicino a trovare l’accordo per l’acquisto del centrocampista. Il suo futuro sembrerebbe essere in Premier League.

Calciomercato Juventus, addio Aouar: Arsenal in pole

La Juventus continua a cercare rinforzi per la zona centrale di campo, continuando a osservare con interesse il gioiello del Lione, Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione infatti ha attirato su di sé l’interesse di diversi club europei, e dalla Premier League arriva l’assalto che potrebbe risultare decisivo. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, a iscriversi alla corsa ci sarebbe anche l’Arsenal, pronto a far partire l’assalto al francese e che al momento sembrerebbe in pole position per assicurarsi il calciatore.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, offerta folle per il bomber | Cifra monstre

Dunque un’operazione che farebbe sfumare l’obiettivo della Juventus inseguito da diverso tempo. Ma da qui alla finalizzazione della trattativa c’è sempre tempo per i bianconeri per tentare un nuovo assalto, anche se al momento i ‘Gunners’ viaggiano verso l’acquisto del centrocampista.