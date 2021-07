Il Chelsea a capofitto su Chiesa, offre non solo una pazza cifra ma anche un giocatore inseguito da diverso tempo dai bianconeri

Uno dei protagonisti assoluti del trionfo dell’Italia a Euro2020 è senza dubbio Federico Chiesa che si è conquistato il posto partita dopo partita, diventando uno dei punti fermi degli azzurri di Roberto Mancini. Il figlio d’arte ha dimostrato di poter essere decisivo anche in competizioni del calibro di un Europeo e adesso la Juventus se lo coccola. Chiesa è stato decisivo contro l’Austria prima, e contro la Spagna in semifinale poi, alzando notevolmente il suo livello e di conseguenza il suo valore di mercato. La ‘Vecchia Signora’ non intende cederlo ma le richieste continuano ad arrivare.

Calciomercato Juventus, il Chelsea offre Emerson e 100 milioni per Chiesa

Tutti i top club europei sono sulle tracce di Chiesa ma il Chelsea sembra essere la squadra più in corsa. Secondo il giornalista della ‘Bild’, Christian Falk, i Blues avrebbero messo sul piatto 100 milioni di euro per il gioiello bianconero classe ’97, come base di partenza, ma la Juventus considera il giocatore imprescindibile per il progetto della società e per le idee di Massimiliano Allegri e avrebbe, quindi, rispedito al mittente la proposta.

Ecco che allora il club londinese avrebbe rilanciato con una proposta ancora più clamorosa: non solo 100 milioni di euro sul piatto, ma anche il cartellino di Emerson Palmieri, giocatore che i bianconeri seguono da diverso tempo, come primo candidato a sostituire Alex Sandro sulla corsia di sinistra. Anche lui campione d’Europa con l’Italia di Mancini, sarebbe la carta sfoderata dal Chelsea per convincere la Juventus a lasciare andare Federico Chiesa.