La Juventus può sacrificare Merih Demiral nelle prossime settimane di calciomercato: ipotesi scambio, lo manda l’ex interista

Archiviata la parentesi legata ad uro 2020, è già tempo di tuffarsi nel calciomercato estivo ed in casa Juventus si valutano quelli che saranno i prossimi movimenti sia in entrata che in uscita. Il gruppo bianconero si è riunito oggi alla Continassa, Allegri attende novità dal mercato ed in tal senso a fare le valigie potrebbe essere Merih Demiral. Valutato dalla ‘Vecchia Signora’ non meno di 40 milioni di euro, il centrale della Turchia ha diversi club sulle sue tracce. Tra questi rischia di accodarsi anche una società inglese: l’Everton. I ‘Toffees’ hanno accolto Benitez che tra le prime richieste ha espresso la ferma volontà di avere a disposizione un nuovo centrale di spessore per la sua retroguardia. Ecco che Demiral rappresenterebbe un innesto totalmente gradito all’ex tecnico di Inter e Napoli, pronto ad un sacrificio pur di accogliere il difensore 23enne.

Calciomercato Juventus, Demiral all’Everton: ipotesi scambio

Il nome giusto per convincere la Juventus a far partire Demiral può essere quello di Moise Kean. Accostato a più riprese al ritorno in Serie A, l’attaccante classe 2000 non ha mai escluso una nuova avventura in bianconero.

Le valutazioni di Demiral e Kean sono molto vicine e l’idea di uno scambio tra Everton e Juventus accontenterebbe sia Benitez, che vuole un nuovo difensore, che a Allegri a caccia di un bomber.

Nell’ultima stagione Kean ha collezionato 45 presenze con 19 reti ed 1 assist vincente: il suo futuro può tornarsi a chiamare Juventus.