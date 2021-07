Il Milan guarda al possibile colpo in attacco: Berardi e non solo, altro nome in cima alla lista di Maldini e Massara

Il calciomercato rossonero sta per entrare nel vivo. Con Giroud che parrebbe vicinissimo a vestire la maglia del ‘Diavolo’, il Milan guarda ad un altro possibile rinforzo per l’attacco di Pioli. Come ventilato ormai da mesi, riporta ‘Repubblica’, Domenico Berardi resta un nome più che gradito ai dirigenti di via Aldo Rossi. Maldini e Massara hanno apprezzato la rassegna europea del giocatore del Sassuolo che ha convinto proprio tutti e resta in cima alla lista della società meneghina. Il Sassuolo valuta Berardi 45-50 milioni di euro, cifra molto importante che il Milan faticherebbe a mettere sul piatto. Ecco dunque che oltre a Berardi, il cui stipendio annuo si aggira intorno ad 1.8 milioni, sembrerebbero crescere le possibilità che la società di Elliott guardi anche altrove, con un altro campione d’Europa che fa gola al Milan.

Calciomercato Milan, possibile colpo dalla Juventus

Il tanto desiderato colpo in attacco potrebbe quindi arrivare da Torino, sponda Juventus. Il Milan torna a pensare a Federico Bernardeschi, già accostato nei mesi scorsi e che resta in scadenza nel 2022 con la ‘Vecchia Signora’.

Valutato 18-20 milioni di euro, lo stipendio di Bernardeschi può diventare un ostacolo: in bianconero, l’esterno campione d’Europa guadagna 4 milioni netti all’anno. Situazione dunque in divenire con Maldini deciso a regalare al Milan un nuovo esterno.

Da Berardi a Bernardeschi, una doppia pista per il ‘Diavolo’ che potrebbe accogliere nelle prossime settimane uno degli azzurri campioni d’Europa.