Dopo l’affare Giroud si infiamma l’asse di mercato tra il Milan e il Chelsea. Spunta anche una nuova idea per il centrocampo di Pioli

Il mercato del Milan inizia a decollare anche in entrata dopo gli addii pesanti di Donnarumma e Calhanoglu e l'arrivo di Maignan. I rossoneri infatti stanno puntellando la rosa di Stefano Pioli con nuovi innesti in ogni zona del campo, a partire dall'attacco dove si avvicina ad ampie falcate l'annuncio di Olivier Giroud. Il Milan ha infatti trovato l'intesa giusta nei giorni scorsi per strappare al Chelsea l'attaccante francese che andrà a fungere da alternativa di lusso a Zlatan Ibrahimovic per il ruolo di prima punta. Proprio con il club londinese, inoltre, potrebbe aprirsi un vero e proprio asse di mercato che potrebbe incendiarsi col passare dei giorni.

Calciomercato Milan, asse col Chelsea: idea e formula per Loftus-Cheek

Al netto dei rinforzi in attacco, al Milan continua a mancare qualcosa a centrocampo ma dopo l’affare Giroud potrebbe riaprirsi un canale col Chelsea. Si era parlato anche di un ritorno di Bakayoko dopo l’avventura non esaltante a Napoli, ma il centrocampista giusto dai ‘Blues’ potrebbe essere Ruben Loftus-Cheek di rientro dall’esperienza al Fulham con la formula del prestito.

Possibile apertura della società inglese proprio ad un prestito con diritto di riscatto visto anche il contratto con scadenza 2024. In Italia Loftus-Cheek era stato accostato alla Lazio in quanto pupillo di Sarri e fu anche proposto come possibile contropartita con l’Inter per Hakimi, poi finito al PSG. Il polivalente centrocampista inglese è inoltre nel pieno della maturità calcistica e potrebbe far comodo al Milan in diverse zone della mediana sia dal punto di vista della qualità che della quantità.