Calciomercato Milan, suggestione Luis Alberto | Annuncio sullo scambio

Il Milan e la suggestione Luis Alberto che resta nell’aria in tema di calciomercato. I rossoneri tentano l’affondo per il trequartista spagnolo: attenzione allo scambio e alla mossa di Lotito

Il futuro di Luis Alberto si compone di diverse pedine che nelle prossime settimane, anzi nei prossimi giorni, dovranno trovare la giusta collocazione già in casa Lazio. Poi ci sono gli interessamenti, questo è inevitabile, e non sono pochi dopo le ottime stagioni con la maglia biancoceleste. Il ribaltone in panchina e l’addio a Simone Inzaghi potrebbero mutare gli scenari per il prossimo futuro e in tal senso il Milan resta certamente alla finestra per lo spagnolo.

Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu sarebbe con ogni probabilità il nome perfetto per i rossoneri che cercano un profilo proprio in quella zona di campo che possa innalzare il livello tecnico della squadra. Luis Alberto non è affatto un profilo facile da raggiungere e il giornalista Rudy Galetti, ai microfoni di CMIT TV, ha fatto il punto sul suo futuro, in un intreccio che potrebbe riguardare anche un calciatore rossonero.

Calciomercato Milan, Romagnoli nello scambio con Luis Alberto: la risposta di Lotito

Il retroscena è di quelli forti. Alessio Romagnoli ha vissuto una seconda parte di stagione difficile agli ordini di Stefano Pioli. Tanta panchina, qualche errore di troppo e ora un futuro che è tutto da scrivere. Galetti lancia l’ipotesi di uno scambio con L. Alberto, ma Claudio Lotito pare fermo sulla sua posizione: “Romagnoli potrebbe rientrare in uno scambio con Luis Alberto, ma Lotito vuole solo cash per il trequartista. Al Milan dovrebbe adattarsi a un nuovo ruolo in squadra; sul difensore c’è anche il Barcellona“. Il mistero si infittisce e chissà che l’ipotesi non possa esplodere sul calciomercato.