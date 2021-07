Il Milan monitora il giovanissimo attaccante del River Plate e della nazionale argentina ma dalla Premier c’è una forte concorrenza

Il Milan è a caccia di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione che inizierà fra poco più di un mese. La società sta seguendo diversi profili, non solo nel ruolo di centravanti, ma anche di esterno d’attacco e un nuovo nome entrato nella lista del club rossonero è Julian Alvarez, attaccante argentino classe 2000, che si è messo in mostra in maniera importante con la maglia dell’Albiceleste durante la Copa America, trofeo che ha vinto ad appena 21 anni. Ricopre il ruolo di ala destra, ma si adatta bene anche come ala sinistra o punta centrale.

Calciomercato Milan, clausola da 25 milioni per Julian Alvarez

Julian Alvarez è finito nel mirino di diversi club europei oltre il Milan, ma il suo contratto con il River Plate, la sua attuale squadra, scade a giugno 2022 e la clausola rescissoria è di 25 milioni di euro.

Il Milan sembra essere una delle squadre più interessate all’argentino e l’agente del giocatore, Fernando Hidalgo, come riporta TyC Sports, potrebbe incontrare la dirigenza rossonera nei prossimi giorni. Anche se l’Aston Villa sembra essere fortemente in corsa per il talento del River e poterebbe beffare sul tempo i rossoneri.