L’Inter ci prova per Florenzi che non è ancora stato confermato dalla Roma ed è in dubbio sulla sua permanenza nella Capitale

La Roma continua a cercare un sostituto di Leonardo Spinazzola e nelle ultime ore circola il nome di Alex Telles, mancino naturale che per caratteristiche potrebbe fare a caso di José Mourinho. Parallelamente ai colpi in entrata, la Roma deve risolvere anche le operazioni in uscita tra cui quella che riguarda il neo campione d’Europa a Euro2020, Alessandro Florenzi che è tornato nella Capitale dopo che il Paris Saint-Germain non lo ha riscattato dai giallorossi. Il giocatore, in vacanza post Europeo, tornerà in gruppo a fine luglio, per la seconda parte di ritiro in Portogallo. Per Mourinho la sua situazione è ancora da valutare ma Florenzi difficilmente accetterebbe una stagione da non protagonista o subentrante.

Calciomercato, l’Inter ci prova per Florenzi

Non è esclusa una cessione che permetterebbe alla Roma di risparmiare uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione. Tra le candidate ad accaparrarsi Florenzi c’è l’Inter che cerca un nuovo terzino dopo la partenza di Achraf Hakimi. Già l’anno scorso i nerazzurri avevano provato ad arrivare al classe 91 e adesso potrebbero riprovarci.

La duttilità di Florenzi, e la capacità di giocare con efficacia su entrambe le fasce lo rendono un giocatore importante per i piani dei nerazzurri che stanno valutando se inserire o meno una contropartita tecnica. Mourinho lo valuterà una volta che raggiungerà la squadra in ritiro ma anche la posizione del giocatore farà la differenza.