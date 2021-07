L’Inter pianifica il mercato partendo dalle cessioni: dopo Hakimi anche Skriniar ha diversi stimatori, con il Tottenham di Paratici pronto all’offerta

L’Inter guarda al futuro con ottimismo e pianifica il mercato. L’ufficialità di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri permette alla società di pensare alla rosa. Il tecnico piacentino è consapevole che prima di veder accontentate le sue richieste c’è bisogno di fare alcune cessioni. Il reparto sotto la lente di ingrandimento è la difesa, dove – oltre all’addio di Hakimi – potrebbe partire un altro titolare.

Il riferimento è a Milan Skriniar. Il difensore slovacco – protagonista di un grande esordio all’Europeo, condito dal gol vittoria contro la Polonia – è un profilo che piace molto a Fabio Paratici. Classe 1995, lo slovacco ha un contratto sino al 2023. Le sue prestazioni nell’ultimo campionato – 32 presenze, 3 gol – lo hanno portato al top, tanto che il nuovo direttore sportivo del Tottenham sarebbe pronto all’all-in.

Calciomercato Inter, assalto Skriniar da Paratici

L’Inter, però ha le idee chiare, e valuta il cartellino del difensore sui 55-60 milioni. Una base di valutazione molto alta, che il Tottenham vorrebbe abbassare inserendo una contropartita tecnica o – addirittura – uno scambio. Il ds Marotta non ha però intenzione di cedere a compromessi e per Skriniar vorrebbe solo cash. Tutto questo complica l’inizio di una possibile trattativa, con lo slovacco che per ora resta un giocatore di Simone Inzaghi.