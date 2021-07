Arriva l’ufficialità dopo l’anticipazione di questo pomeriggio sul nuovo portiere del Wolverhampton: è Jose Sa

Oggi vi abbiamo raccontato del sostituto di Wolvherampton dopo la cessione di Rui Patricio alla Roma. Operazione nata grazie alla gestione di Jorge Mendes, super agente dell’attuale portiere giallorosso e di… Jose Sa. Ed è proprio l’ormai ex numero uno dell’Olympiakos ad approdare ai Wolves, come comunicato ufficialmente dal club inglese sul proprio sito. Il giocatore si trovava in Inghilterra questa mattina per la firma sul contratto, che è già arrivata fino al 2026. Jose Sa in totale ha disputato 124 presenze coi greci, vincendo due campionati.