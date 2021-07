Calciomercato Juventus, a volte ritornano | Bernardeschi nello scambio

La Juventus con la complicità del super agente Mino Raiola starebbe valutando lo scambio tra Bernardeschi e Kean

Dopo la vittoria di Euro 2020, la Juventus dovrà valutare quale sarà il futuro di Federico Bernardeschi. Ha vinto l’Europeo segnando uno dei rigori decisivi in finale, ma il contratto in scadenza l’anno prossimo pone inevitabilmente il club bianconero e il giocatore a un bivio: rinnovo o cessione. Dopo i danni del Covid-19, la dirigenza, infatti, non può permettersi di perdere un giocatore a parametro zero senza monetizzare. In più, Bernardeschi si è rilanciato dopo essersi fatto trovare pronto da subentrato nelle sfide contro Spagna e Inghilterra.

Juventus, carta Bernardeschi per arrivare a Kean

Bernardeschi, il cui agente è Mino Raiola, potrebbe essere ceduto nell’ambito di uno scambio architettato proprio dal super procuratore. Torna in auge, infatti, uno scambio per arrivare a Moise Kean, che era di proprietà della Juve fino a qualche anno fa e che è un profilo particolarmente gradito da Allegri per dare un’alternativa all’attacco. Non continuerà al PSG dopo il prestito e l’Everton lo ha messo sul mercato: la Juve offrirebbe Bernardeschi -valutato almeno 20 milioni di euro- più un conguaglio da 15 milioni per arrivare all’attaccante.