La Juventus lavora sul calciomercato e cerca nuove occasioni: possibile affare con il Barcellona, attaccante in bilico

La Juventus lavora per rinforzare la propria rosa e cerca nuovi colpi dal calciomercato. I bianconeri non hanno effettuato ancora colpi ufficiali ma vanno a caccia soprattutto di occasioni che potrebbero essere offerte dalle big. Nelle ultime ore starebbe prendendo piede l’ipotesi di un colpo in avanti.

Nel mirino infatti potrebbe esserci l’attaccante Martin Braithwaite, che è in uscita dal Barcellona e potrebbe essere offerto alla Juventus come quarta punta. La ‘Vecchia Signora’ però sarebbe fredda sull’affare visto che il danese non convince più di tanto.

Calciomercato Juventus, occasione Braithwaite dal Barcellona: idea prestito con diritto di riscatto

Braithwaite ha disputato tutto sommato un buon Europeo con la Danimarca siglando una rete in sei gare e raggiungendo la semifinale. Con il Barcellona però non è mai stato decisivo e per questo motivo potrebbe non interessare alla Juventus. Il suo ingaggio si aggira intorno ai 4.5 milioni di euro e il Barcellona potrebbe provare a proporre anche la cessione attraverso un prestito con diritto di riscatto.

La Juventus cerca attaccanti e l’occasione potrebbe essere presa in considerazione, ma al momento la pista danese resta fredda.