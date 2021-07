Calciomercato Juventus, intreccio Kane-Vlahovic | C'è l'offerta

La Juventus vorrebbe acquistare un nuovo attaccante, ma è arrivata un’offerta per Vlahovic da parte del Tottenham

La Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco. Molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, alle prese con il rinnovo del contratto. Tuttavia, la trattativa è ancora in fase di stallo. Le certezze, al momento, sono rappresentate da Alvaro Morata, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. La sensazione è che si tenterà l’assalto per un nome di alto livello, ovvero Dusan Vlahovic. La concorrenza è però di altissimo livello: una delle squadre interessate è il Tottenham, dove Fabio Paratici si è accasato come nuovo direttore sportivo. La Fiorentina parte da una valutazione molto alta per il serbo.

Juventus, offerta del Tottenham per Vlahovic

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘, il Tottenham avrebbe presentato alla Fiorentina un’offerta da 40 milioni di euro per Vlahovic, ritenuta troppo bassa da Commisso. Il patron della viola chiede almeno 60 milioni. Gli Spurs dovrebbero sostituire Harry Kane, che ha chiesto la cessione e sul quale ci sono Manchester City e… Juventus. Un intreccio di mercato con l’ex ds Paratici e la punta serba, per capire chi sarà il prossimo centravanti bianconero e quali saranno le intenzioni del centravanti inglese, che ha perso in finale di Euro 2020 contro l’Italia.