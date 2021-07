Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo sino al 2026: mister Spalletti inizia il ritiro con una conferma importante

Il calciomercato entra nel vivo e le società di Serie A iniziano a piazzare i primi colpi. Sono diverse le operazioni in corso, ma i club devono pensare anche ai rinnovi. Da questo punto di vista, arriva una notizia dal Napoli, nel giorno dell’inizio del ritiro estivo a Dimaro: Giovanni Di Lorenzo ha firmato fino al 2026. Una conferma importante per mister Luciano Spalletti, arrivato in azzurro dopo l’addio di Gattuso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter non molla Florenzi | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, ufficiale l’addio di Sirigu | Il comunicato

A dare la notizia del rinnovo di Di Lorenzo è stato lo stesso Napoli, attraverso un comunicato ufficiale: “La SSC Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2026″. Classe 1993, vanta già 95 presenze nelle quali ha confezionato sette gol e 15 assist. Il Napoli lo ha acquistato dall’Empoli.

Calciomercato Napoli, ufficiale il rinnovo di Di Lorenzo

Di Lorenzo si appresta a vivere la prossima stagione da protagonista, carico anche della vittoria dell’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini. Partito inizialmente come seconda scelta, il terzino del Napoli si è preso la titolarità anche in Nazionale chiudendo il torneo con sei presenze all’attivo.