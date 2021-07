I Wolves hanno individuato il sostituto di Rui Patricio grazie a Jorge Mendes: Jose Sa è molto vicino alla firma

La Roma ha acquistato Rui Patricio dal Wolverhampton, per il quale è già stato ufficializzato il trasferimento dal club inglese, che non ha aspettato molto tempo prima di trovare un sostituto. Secondo quanto raccolto da CalciomercatoNews.com, i Wolves hanno acquistato Jose Sa dall’Olympiakos come sostituto di Rui Patricio. Il portiere si trova già in Inghilterra per la firma del contratto. Tra l’altro, il suo procuratore è Jorge Mendes, sempre attivo in orbita Wolverhampton per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita.