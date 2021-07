Arriva l’ufficialità dell’addio di Salvatore Sirigu al Torino: il comunicato del club arriva in questi minuti

Terminato l’Europeo da campione, Salvatore Sirigu dice addio al Torino. La partenza dell’estremo difensore era nell’aria e in questi minuti ne è arrivata l’ufficialità. Infatti attraverso il sito ufficiale il club granata ha reso noto l’addio del portiere con un comunicato che recita: “Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di Salvatore Sirigu. Il Presidente Urbano Cairo, che da sempre ha apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue qualità, vuole ringraziare Salvatore per il suo generoso contributo offerto in questi anni nel Toro e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”.

Prossima tappa per il futuro dell’estremo difensore potrebbe essere il Genoa. Il club rossblu infatti sarebbe seriamente interessato all’appena laureato campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini dopo il ritorno di Mattia Perin alla Juventus.