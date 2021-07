I tifosi della Roma attendono con ansia l’inizio dell’avventura con Mourinho: intanto, arrivano parole amare per il tecnico da Joe Cole

La Roma è in uno stato di trepidazione. I tifosi hanno riservato una caldissima accoglienza a Jose Mourinho e non vedono l’ora di iniziare la nuova stagione alla guida dello ‘Special One’. Il tecnico portoghese, che ha riscritto la storia del calcio e della nostra Serie A in particolare, alza di molto l’asticella nel mondo capitolino, ma le questioni spinose da risolvere non mancano in sede di calciomercato. Nel frattempo, la società targata Friedkin si è assicurata il nuovo portiere, prelevando il cartellino di Rui Patricio dal Wolverhampton.

Che Mourinho sia un grandissimo condottiero non ci sono dubbi, ma il suo carisma esuberante non gli ha garantito sempre ottimi rapporti con i suoi calciatori. A tal proposito, Joe Cole – ex calciatore – ha commentato con parole amare a ‘The Greatest Game’ l’esperienza condivisa con lo ‘Special One’ ai tempi del Chelsea: “Noi odiavamo davvero il Liverpool e il Manchester United, ma è Jose che ci ha resi così. Ci ha fatto diventare orribili“.

Roma, Cole: “Il Chelsea prima di Mourinho era un bel club”

Joe Cole ha aggiunto: “Il Chelsea era un club simpatico prima di Mourinho. Avevamo un bellissimo bar per i giocatori, i ragazzi delle altre squadre potevano venire a giocare con noi e poi potevamo andarcene in giro la sera per Londra”. L’ex trequartista conclude: “Era un bel club prima e Jose lo ha riconosciuto, ma ha detto “Voglio trasformare questo gruppo nei peggiori giocatori da affrontare e tutti quanti mi odieranno“. Il tecnico ha reso le cose più piccanti e noi lo abbiamo accettato”.