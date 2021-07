Il calciomercato dell’Inter è e sarà all’insegna del rispetto dei conti di bilancio. I nerazzurri hanno bisogno di un calciatore che possa svolgere il ruolo di vice Lukaku e pensano di acquisirlo attraverso uno scambio.

Dopo la cessione di Achraf Hakimi, l’esigenza dell’Inter di vendere per fare cassa è meno impellente. Ora i nerazzurri sono concentrati anche sul calciomercato in entrata e, oltre a cercare un sostituto in grado di ereditare la fascia destra lasciata scoperta dalla partenza del laterale marocchino, hanno bisogno di individuare un attaccante in grado di fare da vice a Romelu Lukaku. Si starebbe valutando l’ipotesi di imbastire uno scambio che coinvolga il Napoli per arrivare al calciatore giusto da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter e Napoli pensano allo scambio Gagliardini-Petagna | Il bomber arriverebbe come vice Lukaku

L’idea dello scambio coinvolgerebbe il centrocampista Roberto Gagliardini, che piace a Spalletti con cui ha collezionato molte presenze quando il mister toscano sedeva sulla panchina interista.

Con Gagliardini in direzione Napoli, a compiere il percorso inverso sarebbe Andrea Petagna, che darebbe le garanzie giuste per integrare il reparto avanzato nerazzurro.

