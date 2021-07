Federico Chiesa è il giocatore italiano più seguito del momento: tutte lo vogliono ma per la Juventus è incedibile

Lo straordinario Europeo disputato da Federico Chiesa lo ha reso uno dei giocatori più ambiti del panorama italiano. Il figlio d’arte a soli 23 anni è riuscito ad essere decisivo nei momenti cruciali del percorso azzurro, contro l’Austria agli ottavi, sbloccando una partita che si era fatta davvero complicata, e contro la Spagna in semifinale, portando in vantaggio l’Italia con un gol fantastico. Ad oggi la sua valutazione di mercato è inevitabilmente salita e la Juventus lo considera uno dei pezzi da novanta del gruppo, in una sola parola incedibile. Le pretendenti non mancano, sopratutto dall’estero: Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Liverpool sono le principali candidate a Federico Chiesa.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, asse col PSG per l’erede di Handanovic | Arriva in saldo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona | Possibile prestito

Calciomercato Juventus, il City offre soldi e Bernardo Silva

Il Manchester City di Pep Guardiola in particolare sembra intenzionato a fare follie per arrivare a Chiesa. I campioni d’Inghilterra sarebbero pronti ad arrivare alla cifra folle di 100 milioni di euro attraverso l’offerta di 40 milioni cash più il cartellino di Bernardo Silva, valutato circa 60 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, carta Demiral | Bomber dalla Serie A! I dettagli

La proposta potrebbe essere davvero clamorosa e molto allettante, visto che in ballo c’è anche Bernardo Silva, uno dei centrocampisti offensivi più importanti del panorama europeo. La Juventus, però, sembra decisa nel trattenere Chiesa a qualunque costo, senza cedere ai corteggiamenti del Manchester City, se pur la proposta sia piuttosto invitante.