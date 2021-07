Il Milan deve guardarsi da una possibile offerta del Chelsea per Kessie: gli inglesi pensano ad uno scambio due per uno, con i rossoneri che prenotano due ex Serie A

Il calciomercato entra nel vivo e le big europee parlano tra loro per definire possibili operazioni. Le risorse non abbondano, ma le occasioni non mancano e i top club fiutano affari. Fari accesi anche in casa Milan, chiamato a trovare un erede per Calhanoglu, approdato a parametro zero all’Inter. Ma non solo: i rossoneri devono guardarsi anche da un possibile assalto dalla Premier League per Franck Kessié.

Il riferimento è al Chelsea, che pensa all’ivoriano per rinforzare il proprio centrocampo. Kessié è un punto fermo di mister Pioli, ma ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. I ‘ Blues’ potrebbero partire all’assalto, ed hanno già in mente una possibile strategia. Il Chelsea può proporre uno scambio due per uno che coinvolge anche Bakayoko e Kovacic.

Calciomercato Milan, scambio due per uno con il Chelsea

Il primo sarebbe il naturale erede dell’ivoriano, e conosce già la piazza: 42 presenze in rossonero e l’ultima stagione passata al Napoli di Gattuso. Il giocatore è però di proprietà del Chelsea, così come Mateo Kovacic, legato da un contratto con gli inglesi sino al 2024. L’ex Inter potrebbe giocare anche da trequartista o ricoprire il ruolo lasciato libero da Calhanoglu. Mister Pioli, però, vuole blindare Kessié, considerato punto fermo del club: occhio, però, al Chelsea, con una doppia contropartita che potrebbe rilevarsi utile alla causa.

