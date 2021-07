Nel pre-partita dell’amichevole dell’Inter contro il Lugano Beppe Marotta chiarisce il futuro sulle fasce: da Bellerin a Dimarco

È da poco iniziata la preparazione alla prossima stagione anche per l’Inter targata Simone Inzaghi. Questa sera infatti i nerazzurri affronteranno in amichevole il club svizzero Lugano, ma prima della partita a parlare ai microfoni di ‘Sky Sport’ è l’amministratore delegato interista Beppe Marotta che afferma: “Il nostro obiettivo è quello di onorare la maglia ed essere competitivi in tutti i tornei a cui parteciperemo. Abbiamo il dovere di onorare il tricolore che abbiamo sul petto, sarà un campionato molto importante”.

Poi si passa alla parte che al momento interessa di più ovvero il calciomercato. Beppe Marotta su Hector Bellerin, terzino dell’Arsenal che sembrerebbe essere nel mirino dell’Inter: “È un nome che si fa da parte dei giornalisti. C’è anche la nostra attenzione su di lui, ma non vado oltre”. Mentre sul centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, rivela: “In questo periodo ai grandi club vengono accostati tanti nomi, ma i riscontri non sempre sono concreti. Lui è un giocatore del Cagliari ma non abbiamo nessuna trattativa con i rossoblu, e non vedo la possibilità di intavolarla velocemente”.

Calciomercato Inter, Marotta apre a Telles: deciso il futuro di Dimarco

Il calciomercato è entrato nel vivo della sessione estiva, e l’argomento principale prima dell’amichevole Inter-Lugano non poteva che essere proprio quello che riguarda i trasferimenti. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di ‘Sky Sport’ non chiude le porte a Telles e su un suo ritorno afferma: “Non escludo nulla, al momento siamo concentrati sul valutare tutte le possibilità senza fretta. Diamo il tempo a Inzaghi di prendere contatto con la rosa e fare le valutazioni”.

Infine c’è tempo anche per confermare il futuro di Federico Dimarco, terzino sinistro rientrato dal prestito al Verona. Su di lui Marotta svela: “Lui rappresenta il presente e futuro dell’Inter. Ha su di lui gli occhi attenti di Inzaghi perché potrebbe rappresentare una bella realtà. Oltre all’onore del poter indossare questa maglia, tutti devono dare risposte importanti”. Chiude col possibile ritorno di Keita Balde, attualmente al Monaco, sul quale afferma: “Bisogna prima valutare la rosa. Keita non so nemmeno se sia sul mercato”.