Per la Juventus, il calciomercato passa anche da importanti rinnovi di contratto, che la società deve preparare per calciatori di primaria importanza nella rosa. Quello di Paulo Dybala è fortemente voluto da Allegri.

La Juventus è al lavoro sul campo per farsi trovare pronta ai nastri di partenza della prossima stagione di Serie A, con l’obiettivo dichiarato di tornare a vincere qualcosa di importante. Stesso impegno, i dirigenti bianconeri stanno mettendo sul calciomercato per provare ad aumentare la competitività della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Da definire non ci sono, però, soltanto eventuali nuovi innesti, ma anche importanti rinnovi contrattuali.

La Juventus vuole ancora Dybala | “Decisivo intervento di Allegri”

Ad esprimersi sul rinnovo più atteso da tempo, quello di Paulo Dybala, è stato il giornalista de La Stampa Antonio Barillà, che ospite a Top Calcio 24 si è detto “fortemente ottimista” perchè “penso che l’intervento di Allegri possa essere stato determinante”.

Barillà ha anche parlato di strategie di mercato della Juventus per il reparto arretrato, ribadendo che “l’indiziato numero uno per la cessione è Demiral”. Con i soldi incassati per il turco, i bianconeri “guadagnano molto senza intaccare più di tanto la forza della difesa”.