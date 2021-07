Il calciomercato bianconero prende forma, con una suggestiva ipotesi di scambio tra big: il tecnico non ha dubbi e si sbilancia

Dopo due anni lontano dalla Torino bianconera, Massimiliano Allegri è deciso a dare un’importante impronta agli ex campioni d’Italia. L’idea del tecnico toscano è quella di rinforzare la rosa della Juventus tornando all’assalto dello scudetto, dopo la vittoria dell’Inter che ha interrotto un dominio quasi decennale. Dal campo al calciomercato, infatti, la ‘Vecchia Signora’ è vigile su diversi obiettivi di spessore. Tra questi vi è ormai da mesi Antoine Griezmann, destinato a lasciare il Barcellona e sul quale resta forte l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone. Il ‘Cholo’ è deciso a sacrificare Saul, spedendolo in Catalogna, pur di scrivere nero su bianco il ritorno di ‘Le Petite Diable’ tra le file dei Colchoneros. In tal senso, il tecnico Mario Gatta è intervenuto su Twitch sul canale ‘Juventibus’ esponendosi su una suggestiva ipotesi di scambio tra i bianconeri ed il Barcellona.

Calciomercato Juventus, Griezmann per Dybala: l’annuncio

“Scambio Dybala-Griezmann? Farei subito lo scambio tra Dybala e Griezmann, per una questione tattica. Il francese”, ha rivelato l’allenatore, “è più duttile dell’argentino, creerebbe meno problemi”.

Uno scenario che rimane comunque estremamente complicato visto che Griezmann parrebbe sempre più vicino all’Atletico Madrid, agli ordini del ‘Cholo’ Simeone l’anno prossimo.

Tutto da scrivere quindi il futuro di Dybala che, seppur in scadenza nel 2022, potrebbe anche prolungare e restare alla corte di Allegri.