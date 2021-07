La Juventus pensa a rinforzare il centrocampo e spunta un nuovo affare a sorpresa con il Barcellona: scambio possibile

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato anche se fino a questo momento non ha ancora portato a termine operazioni ufficiali. I bianconeri sono comunque attivi e cercano nuovi colpi soprattutto a centrocampo, reparto che ha avuto maggiori difficoltà nell’ultima stagione nella quale sono mancati risultati importanti.

Nel mirino c’è da tempo Manuel Locatelli, ma non è l’unico seguito dalla società. I bianconeri infatti sarebbero anche sulle tracce di Miralem Pjanic che vuole lasciare il Barcellona per tornare a Torino. Nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova opzione per far rientrare in Italia il calciatore bosniaco.

Calciomercato Juventus, spunta lo scambio Ramsey-Pjanic con il Barcellona

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la Juventus starebbe pensando a uno scambio con il Barcellona tra Aaron Ramsey e Miralem Pjanic visto che entrambi i calciatori sono insoddisfatti nei rispettivi club. Il problema riguarda però il monte ingaggi, visto che i ‘Blaugrana’ vorrebbero abbassarlo e sarebbe difficile da sostenere quindi l’ingaggio del gallese che si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

In ogni caso la Juventus continua a monitorare la situazione di Pjanic per provare a riportarlo a Torino dopo un anno dall’addio.