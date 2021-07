Calciomercato Juventus, Ronaldo via solo per il Psg

La Juventus è ancora alla prese con la gestione del futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese potrebbe restare a Torino anche per mancanza di alternative. Solo un club potrebbe arrivare a lui.

Cresce l’attesa per conoscere quale maglia vestirà il prossimo anno Cr7. La Juventus sceglierà molte delle sue strategie di calciomercato in base alla permanenza o meno del fenomeno di Madeira a Torino. Cristiano Ronaldo, per il momento, è atteso per il 25 luglio quando rientrerà dalle vacanze dopo le fatiche di Euro 2020 e sembra sempre più probabile che continuerà, almeno per un anno, a vestire la casacca bianconera. Soltanto un club potrebbe avere la forza economica di farsi carico del suo ingaggio che supera i 30 milioni di euro.

Cr7 via dalla Juventus solo se si muove il Psg | Molto dipende dal futuro di Mbappe

Come riportato dal Corriere della Sera, una sola squadra in Europa potrebbe imbastire l’operazione per aggiudicarsi Cristiano Ronaldo. È il Paris Saint-Germain che, nonostante i tanti affari già conclusi, cercherebbe il grande colpo, anche mediatico, se dovesse perdere Kyllian Mbappe. Il francese è al centro dell’interesse del Real Madrid e ha un contratto in scadenza nel 2022. Il presidente del Psg, Al-Kelhaifi, non si vorrebbe privare del giovane fuoriclasse, ma se le condizioni del calciomercato lo imponessero, Cr7 sarebbe l’unico colpo a effetto che potrebbe compensare la partenza di Mbappe.

Al momento la Juventus non avrebbe altre pretendenti per il suo numero sette, soprattutto da quando il Manchester United ha acquistato Jadon Sancho.