Il Milan è a caccia di un trequartista per rimpiazzare Calhanoglu, andato all’Inter: assalto a Ziyech del Chelsea, offerta pronta

Milan grande protagonista, in positivo e in negativo, di questo inizio di calciomercato. L’animo dei tifosi rossoneri è stato messo a dura prova dagli addii molto pesanti – peraltro entrambi a parametro zero – di Donnarumma e Calhanoglu. Il primo è finito al PSG, mentre il secondo – come se non bastasse – sarà il ‘nuovo’ Luis Alberto di Simone Inzaghi all’Inter. Per tutta risposta, il direttore tecnico Maldini ha definitivamente chiuso l’acquisto di Giroud dal Chelsea, per il quale è arrivata l’ufficialità nelle scorse ore. Terminate con successo anche le trattative per il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid e l’arrivo di Ballo-Toure dal Monaco. Il centravanti francese, però, potrebbe non essere l’unico calciatore in forza ai ‘Blues’ a sbarcare a Milano quest’estate.

Il Diavolo prosegue la ricerca del rimpiazzo del turco ex Bayer Leverkusen e tra i vari nomi tenuti sotto osservazione, c’è sempre quello di Hakim Ziyech. Il marocchino piace tanto ai rossoneri e la sua permanenza a Londra è tutt’altro che certa. Arrivato la scorsa estate dall’Ajax, il classe ’93 non è riuscito a lasciare la sua impronta a Stamford Bridge, anche dopo l’arrivo di Tuchel in panchina. Non è da escludere, perciò, un addio imminente al club inglese e il Milan avrebbe già pronta un’offerta.

Calciomercato Milan, colpo Ziyech: offerta pronta | C’è la data

Tutto su Ziyech: questo il possibile piano del Milan a fine mese o inizio agosto. In particolare, i rossoneri potrebbero tentare un vero e proprio assalto in quel periodo e avrebbero già pronta una proposta da piazzare sul tavolo delle trattative. Sarebbero disposti ad inserire nell’affare il cartellino di Alessio Romagnoli, con una parte cash da 18 milioni di euro + 2 milioni di bonus.

L’ex Roma è in scadenza di contratto a giugno 2022 e viene valutato intorno ai 12-15 milioni. Si tratterebbe, perciò, potenzialmente di un’operazione sui 35 milioni di euro totali. Il trequartista marocchino, inoltre, ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e percepisce 6 milioni netti all’anno. Un colpo non proprio economico, ma il ‘Diavolo’ pare essersi convinto. Il Milan accelera per Ziyech, staremo a vedere.