Il calciomercato dell’Inter quest’anno deve essere portato avanti all’insegna delle opportunità. I dirigenti nerazzurri starebbero pensando a uno scambio di calciatori con il Barcellona per rinforzare il centrocampo.

Dopo la cessione di Hakimi al Psg, l’Inter ha meno necessità di concentrarsi esclusivamente sul calciomercato in uscita e può sondare le opportunità che, con il passare dei giorni, si presentano. Il 3-5-2 voluto da Simone Inzaghi prevede un vertice basso davanti alla difesa in grado di rompere il gioco degli avversari e di smistare palloni. Ruolo che può essere ricoperto da Marcelo Brozovic, che, però. può anche giocare come mezzala. Un regista puro farebbe al caso dei nerazzurri e i dirigenti stanno provando a imbastire la trattativa per uno scambio che porti a Milano un calciatore con queste caratteristiche.

Inserire Sensi per arrivare a Pjanic | Il piano dell’Inter

Dopo il rifiuto da parte del Barcellona di scambiare con la Juventus i cartellini di Miralem Pjanic e Aaron Ramsey, per via dell’ingaggio del gallese che si aggira intorno agli 8 milioni di euro con i bonus, l’Inter vorrebbe inserirsi nella corsa al bosniaco, come riportato da ‘Calciomercato.it’ nelle ultime ore. Occhio la nome di Stefano Sensi per i blaugrana.

L’ex centrocampista bianconero è stato inserito dai catalani nella lista di quelli che devono trovarsi una sistemazione e la dirigenza del Barcellona sarebbe lieta di sgravarsi dell’ingaggio pesante di Pjanic, che guadagna 6,5 milioni a stagione. Sensi ne percepisce 2 netti e sarebbe un bel risparmio per le casse blaugrana. L’Inter dovrebbe comunque provare a chiedere un sacrificio al bosniaco, che si dovrebbe diminuire lo stipendio per approdare in nerazzurro.