Il calciomercato nerazzurro prende forma con il passare delle settimane: da Lukaku ad Haaland, offerta e svolta in arrivo

In casa Inter le attenzioni sono tutte rivolte al calciomercato estivo che, con ogni probabilità, regalerà non poche sorprese alla rosa allenata da Simone Inzaghi. Dopo il 2-2 in amichevole contro il Lugano, novità importanti starebbero arrivando direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun’, il Chelsea starebbe cambiando i suoi obiettivi per l’attacco. Il grande nome in cima alla lista dei ‘Blues’ è stato, negli ultimi mesi, quello di Erling Haaland. La corsa al norvegese, però, sembra interrompersi ad oltre un mese dalla chiusura dell’attuale sessione di mercato per il club di Abramovich. Il profilo caldo, adesso, per i campioni d’Europa è quello di Robert Lewandowski. Il polacco, che piace anche alla Juventus, ha da tempo in mente il possibile addio al Bayern Monaco e la società londinese avrebbe già pronta un’offerta ai bavaresi da 58 milioni di euro. Una cifra che, visti i 32 anni del polacco e la scadenza nel 2023 (Lewandowski arrivò a zero al Bayern dal Borussia nel 2014) può accontentare la società tedesca.

Calciomercato Inter, il Chelsea ‘molla’ Lukaku

Con i ‘Blues’ pronti ad avanzare un’offerta al Bayern Monaco per Lewandowski, la pista che porta a Romelu Lukaku è destinata a raffreddarsi al pari di quella che riguarda Haaland.

Una notizia che farà contenta la società meneghina che su Lukaku, nella stagione appena iniziata, ha intenzione di puntare forte. Il belga è stato il grande trascinatore nella conquista del 19esimo scudetto.

44 presenze, 30 reti e 10 assist nell’ultima stagione e la possibilità di ripetersi nel 2020/21: Lukaku è dunque più lontano dal lasciare l’Inter per tornare a Londra, il Chelsea pronto a fare all-in per Lewandowski.