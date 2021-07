La Juventus ha una priorità al momento, cercare il sostituto di Arthur a centrocampo: idea di scambio in Bundesliga

Arriva ancor prima di iniziare la nuova stagione la prima tegola per la Juventus. Infatti i bianconeri per la prima parte della stagione dovranno fare a meno di Arthur, sottopostosi a un operazione per risolvere i problemi a tibia e perone. Questa lo farà stare fuori per almeno tre mesi, così la priorità nel calciomercato della Juventus si posta nel rinforzare il centrocampo per sostituire il lungo degente brasiliano.

Tra le varie idee nel mirino dei bianconeri spunterebbe l’interesse anche per Thomas Delaney, centrocampista del Borussia Dortmund reduce da un ottimo europeo da protagonista con la sua Danimarca. Il calciatore classe 1991 sarebbe il sostituto ideale del brasiliano per caratteristiche e sarebbe valutato intorno ai 15-17 milioni di euro, e il suo agente è Mino Raiola. Per arrivare al centrocampista però la società bianconera non starebbe pensando a un’offerta cash, bensì allo scambio con un altro calciatore.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi sacrificato per sostituire Arthur: scambio con Delaney

Centrocampo in cima alla lista dei reparti da rinforzare in casa Juventus al momento. Infatti l’infortunio di Arthur ha portato i bianconeri a cercare un sostituto del brasiliano, puntando il mirino in casa Borussia Dortmund. A interessare alla Juventus potrebbe essere Thomas Delaney, centrocampista che in questa stagione ha collezionato 34 presenze con i tedeschi con un gol all’attivo.

Per arrivare al centrocampista danese la Juventus sembrerebbe intenzionata a mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, altro assistito di Mino Raiola. I due calciatori sarebbero valutati entrambi intorno ai 15-17 milioni di euro ed entrambi hanno il contratto con scadenza 2022 e in caso di mancato rinnovo i due club potrebbero aiutarsi reciprocamente. Un sacrificio quello dell’ex Fiorentina per colmare il vuoto momentaneo lasciato da Arthur.