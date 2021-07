Il futuro di Paulo Dybala continua a essere in bilico, ma la Juventus lavora al rinnovo del contratto: fondamentale anche Ronaldo

Sono ancora diverse le questioni interne da risolvere in casa Juventus. Infatti i bianconeri prima di investire su nuovi acquisti devono capire quale potrebbe essere il futuro di alcuni top player in rosa. Due su tutti sono Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il campione portoghese vedrà scadere il contratto con i bianconeri nella prossima stagione e al momento il suo rinnovo sarebbe la priorità del club bianconero.

Solamente quando le due parti avranno trovato un accordo per il prolungamento di CR7, si accelererà anche per il rinnovo di Paulo Dybala. Per l’argentino il prolungamento di contratto potrebbe essere un segnale importante da parte della società sull’importanza del calciatore per la rosa bianconera. Sul piatto infatti la società bianconera potrebbe mettere un rinnovo che raggiungerebbe la doppia cifra e non solo.

Calciomercato Juventus, dopo Ronaldo anche il rinnovo di Dybala: 50 milioni e fascia

Non ha vissuto un’annata particolarmente fortunata Paulo Dybala alla Juventus, ma il club bianconero continua a voler puntare forte sul talento argentino. Infatti la Juventus sembrerebbe intenzionata a rinnovare il contratto della ‘Joya’ subito dopo aver raggiunto l’accordo con Cristiano Ronaldo per il prolungamento del suo di contratto.

Per il numero dieci argentino, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la proposta potrebbe essere di 50 milioni in quattro o cinque anni, ovvero circa 10 milioni all’anno. Un’offerta importante che sicuramente potrebbe essere vista di buon grado da Dybala, ma che sarebbe accompagnata anche da un ruolo importante. Infatti la società bianconera prospetterebbe un futuro da capitano della Juventus per Dybala, che dopo il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe tornare a essere al centro del progetto. Dunque si lavora a due rinnovi che sarebbero fondamentali per il futuro della squadra juventina.