La Juventus continua la caccia al prossimo colpo per completare la rosa di Allegri: Jorge Mendes sulla strada dei bianconeri, idea prestito

La Juventus di Massimiliano Allegri ha ufficialmente iniziato, ormai da pochi giorni, la nuova stagione. Il focus, in casa bianconera, resta il calciomercato estivo che definirà la rosa a disposizione dell’allenatore livornese per l’anno prossimo. Tra i reparti che maggiormente restano in primo piano per quanto riguarda i rinforzi, vi è sicuramente il centrocampo per il quale ormai da mesi circolano diversi nomi. Secondo quanto riportato da ‘AS’, il Barcellona starebbe valutando un’alternativa a Saul per il centrocampo di Koeman. La pista che porta allo scambio Saul-Griezmann sta raffreddandosi con il passare dei giorni e la società catalana ha intenzione di affidarsi a Jorge Mendes per arricchire la batteria di centrocampisti a disposizione di Koeman. Il tecnico olandese ha messo nel mirino uno dei nomi circolati con maggiore insistenza per il mercato della Juventus: Renato Sanches. Il portoghese, dopo la deludente avventura con la maglia del Bayern Monaco, è approdato prima allo Swansea e poi al Lille dove ha vinto la Ligue 1, tornando su altissimi livelli. La Juventus ha valutato l’idea di strappare Renato Sanches ai francesi già nei mesi scorsi ma adesso, come riporta il quotidiano spagnolo, è il Barcellona il club favorito per accogliere il talento scuola Benfica nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches in prestito: i dettagli

Regista dell’operazione sarebbe chiaramente Jorge Mendes, potente agente e procuratore tra gli altri proprio di Sanches. La formula ideale per non appesantire le casse del club di Laporta resta quella del prestito con obbligo di riscatto, l’anno prossimo.

Uno scenario che, ad ogni modo, lascerebbe a mani vuote Massimiliano Allegri e la dirigenza juventina: la ‘Vecchia Signora’ dovrà quindi iniziare a guardare altrove, Renato Sanches è più vicino a vestire la maglia del Barcellona.

Nell’ultima annata Renato Sanches ha collezionato in Ligue 1 con la maglia del Lille ben 42 presenze, con 4 reti e 4 assist: il suo futuro difficilmente sarà a Torino, il Barcellona è pronto a fare sul serio per il portoghese.