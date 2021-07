Mourinho pensa ad un nuovo colpo per il centrocampo della Roma: si tratta di un ritorno di fiamma in casa giallorossa

Josè Mourinho è subito entrato a gamba tesa nel nostro campionato, sottolineando subito la volontà di portare la Roma ad altissimi livelli. L’ambizione dello Special One è quella di competere per il campionato e lasciare un segno indelebile nel club. Per farlo, servono innesti di assoluto valore, come quello di Rui Patricio che prenderà le redini della porta giallorossa, sostituendo Pau Lopez. A centrocampo rimane calda la pista Xhaka, nonostante una fase di stallo, ma l’ultima idea del tecnico portoghese è Miralem Pjanic, un giocatore che conosce l’ambiente Roma e che potrebbe vivere una seconda giovinezza sotto la gestione Mourinho.

Calciomercato Roma, Mourinho chiama Pjanic

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Donbalon.com’, è Pjanic l’ultima idea di Mourinho che intende assemblare una squadra che abbia un mix tra gente esperta e giovani. Il bosniaco sa bene di non essere nei piani di Ronald Koeman e il Barcellona ha esplicitamente dato il via libera per la sua cessione.

L’ostacolo principale, per la Roma, così come per la Juventus, riguarda l’ingaggio di 8 milioni di euro percepiti da Pjanic che non ha intenzione di abbassare il suo attuale status. Il bosniaco accetterebbe di andar via dai blaugrana, solo a condizione di mantenere un livello alto in un club competitivo. La Roma sarebbe pronta a presentare un’offerta al Barcellona per riportare Pjanic nella capitale.