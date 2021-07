Il calciomercato dell’Inter prende forma e Marotta rischia di perdere un big a zero: niente rinnovo, rispunta la Juventus

In casa Inter è tempo di valutare le prossime mosse di calciomercato. La rivoluzione iniziata con l’approdo di Simone Inzaghi in panchina al posto di Conte, dopo la vittoria dello scudetto, proseguirà durante tutta l’estate. Oltre al pesante addio di Hakimi, la società nerazzurra deve fare ancora i conti con alcuni ‘nodi’ contrattuali che rischiano di portare spiacevoli conseguenze tra meno di un anno. In primissimo piano il contratto di Marcelo Brozovic, in scadenza nel giugno 2022 e apparentemente sempre più lontano dal prolungare (e soprattutto adeguare) il contratto con l’Inter. Al termine della passata stagione si parlava di pretese davvero alte da parte dell’entourage del croato che, attualmente, guadagna 3,5 milioni di euro all’anno. La richiesta di Brozovic di almeno 6 milioni a stagione difficilmente, però, sarà soddisfatta. Marotta e Ausilio non intendono accontentare il talento croato visto che la nuova linea del club meneghino impone non solo un attivo di mercato tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma anche un importante taglio sul monte stipendi: si tratterebbe di almeno il 15%.

Una situazione delicata e da tenere sotto osservazione visto che la Juventus è da tempo una grande estimatrice di Brozovic (soprattutto Allegri) e potrebbe tentare il clamoroso scippo a zero l’anno prossimo.

Oltre alla società torinese alla finestra restano i top club di Premier League. Dal Chelsea al Manchester United fino, soprattutto, al Tottenham dove Paratici sin dai tempi della Juventus a seguito a lungo il profilo di Brozovic.

Il 28enne nativo di Zagabria ha collezionato nell’ultimo anno, che ha portato al 19esimo tricolore dell’Inter, 42 presenze con 2 reti e 7 assist vincenti.