Dopo la cessione di Hakimi al Psg, l’Inter ha bisogno di trovare sul calciomercato un laterale destro in grado di sostituire il marocchino. Uno dei nomi nel taccuino dei nerazzurri starebbe per sfumare. Raiola lo vorrebbe portare in Liga.

Fare cassa e mettere in sicurezza i conti, era l’obiettivo numero uno dell’Inter in questo calciomercato. La cessione di Hakimi ha portato quei milioni di euro necessari per iniziare a costruire un futuro economicamente più solido. Oltre a questo, però, la partenza del marocchino ha lasciato un vuoto difficile da colmare sulla fascia destra nerazzurra. Sono molti i profili che i dirigenti stanno studiando e tra i più graditi, anche all’allenatore Simone Inzaghi, ci sarebbe quello di Denzel Dumfries, il laterale del Psv Eindhoven e della Nazionale olandese che tanto ha ben figurato anche a Euro 2020.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Inter, Lukaku e Haaland | Ecco l’offerta che cambia tutto

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Milan, rinnovo ad un passo | Addio a Juventus e Inter

Raiola spinge per portare Dumfries all’Atletico | L’Inter rischia di dover ripiegare su un altro nome

Il 25enne terzino destro è assistito da Mino Raiola, che avrebbe individuato nell’Atletico Madrid il club più adatto per il futuro di Dumfries. L’agente avrebbe offerto ai Colchoneros la possibilità di prendere il calciatore a un prezzo non proibitivo e la squadra madrilena potrebbe approfittare delle preferenze del giocatore e del suo agente per rinforzare un settore del campo dove manca un tassello.

Lo scorso anno Diego Simeone ha sperimentato anche la difesa a 3 e per Dumfries giocare più avanzato rappresenterebbe l’occasione ideale di mostrare le doti di corsa e dinamismo che lo contraddistinguono. L’Inter rischia di perdere, così, uno dei terzini più futuribili in Europa.