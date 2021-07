Perché Bernardeschi merita un’altra chance alla Juventus

Calciomercato Juve: Bernardeschi verso la conferma in bianconero. Ecco perché merita un’altra chance con il ritorno in panchina di Allegri. Tutti i dettagli

C’è anche Federico Bernardeschi tra i protagonisti dell’Italia di Mancini campione d’Europa. L’esterno della Juventus ha calciato e segnato entrambi i rigori in semifinale contro la Spagna ed in finale con l’Inghilterra, risultando decisivo nel computo di entrambe le sfide dagli undici metri. L’ex Fiorentina ha ripagato alla grande la fiducia di Mancini, l’unico a credere in lui dopo una stagione da dimenticare. La convocazione di Bernardeschi aveva fatto parecchio discutere, ma ad avere ragione sono stati il ct ed il giocatore. Il trionfo ad Euro 2020 può ora rappresentare la svolta nella carriera di Bernardeschi, che cerca il rilancio anche nella Juventus. Ecco perché merita un’altra chance in bianconero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, Bernardeschi verso la conferma | Perché merita un’altra chance con Allegri

“Sono felice. Spero di potermi godere ancora il mister. Lo voglio davvero, è quello che cercherò di fare. Sono felice del suo ritorno. È sempre stato un grande, ha sempre gestito alla grande i calciatori portando risultati”. Bernardeschi ha riaccolto con entusiasmo il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Il 27enne ha vissuto proprio con il tecnico toscano le sue migliori stagioni in bianconero e vuole rilanciarsi a Torino. Da esubero e sicuro partente, dunque, il giocatore sembra ora sempre più vicino alla conferma, grazie al ritorno dell’allenatore e all’Europeo disputato.

Ha dimostrato di poter stare in una grande squadra, vincente, e nonostante parta con i gradi riserva potrà tornare a ritagliarsi uno spazio importante con Allegri da subentrante. Un’altra chance, dunque, forse l’ultima, alla luce del contratto in scadenza nel 2022, al termine della prossima stagione. Bernardeschi vuole riconquistarsi anche la Juventus.