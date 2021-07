Arrivano conferme dalla Spagna sul possibile addio di Romagnoli, direzione Barcellona

Il Milan deve pensare anche al mercato in uscita e sono diversi i giocatori in lista per trasferirsi in questa sessione estiva. Uno dei casi più spinosi è quello che riguarda Alessio Romagnoli. Il centrale difensivo rossonero ha ancora un anno di contratto ma non è intenzionato a rinnovare. Per questa ragione il Milan ha tutto l’interesse a cederlo in questa finestra di mercato, per non rischiare di perderlo a costo zero nel 2022. Da tempo il suo agente, Mino Raiola, sta cercando di piazzarlo in Spagna, avendo già avuto contatti sia con il Real Madrid che con il Barcellona che al momento sembra la squadra più intenzionata ad arrivare all’ex Roma.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Marotta dice no | Big a zero: non c’è solo la Juventus!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Hauge sacrificato per arrivare al big | I dettagli

Calciomercato Milan, contatti col Barcellona per Romagnoli

Secondo quanto riporta il sito spagnolo ‘sport.es’, il Milan starebbe cercando di intavolare una trattativa con il Barcellona, provando ad inserire anche uno tra Philippe Coutinho e Miralem Pjanic. Entrambi i giocatori, però, percepiscono un ingaggio troppo alto per le possibilità economiche dei rossoneri e solo riducendolo potrebbero rientrare nell’operazione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, pazza idea di Mourinho | Ritorno di fiamma

Il Barcellona potrebbe sacrificare uno tra Lenglet e Umtiti: il primo è seguito dal Lione, il secondo ha offerte in Premier League. Solo una volta che i blaugrana avranno sfoltito la rosa in quel reparto, si arriverà ad una accelerata nella trattativa con il Milan per Romagnoli che ormai sembra destinato a lasciare Milano a breve.