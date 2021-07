Il Milan vuole chiudere in tempi brevi: incontro a breve per arrivare così alla firma immediata del top player, ormai ci siamo. Distanza minima

Giorni intensi in casa Milan per arrivare alla firma immediata del top player. La società rossonera è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli pensando anche ai rinnovi contrattuali. Dopo l’addio di Donnarumma e Calhanoglu, Maldini e Massara hanno in programma un incontro con l’agente in questa settimana per definire i dettagli per il prolungamento di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, autore di una stagione da urlo, è pronto a porre la firma per il suo rinnovo ufficiale con il Milan.

Calciomercato Milan, Kessie incontro a breve per il rinnovo

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni. La richiesta del suo agente si aggira intorno ai 6 milioni di euro annui, mentre la società milanese è ferma a 5 milioni più bonus. Le parti si aggiorneranno per colmare la distanza minima: Maldini e Massara intendono risolvere la pratica entro l’estate affidando al top player rossonero, ancora una volta, le chiavi del centrocampo di Pioli.

Il Milan continua così ad essere protagonista sul fronte calciomercato con innesti di spessore in vista della prossima stagione. Maldini non si è dato per vinto dopo gli addii a parametro zero di Calhanoglu e Donnarumma cercando di imporre la linea dirigenziale senza ripensamenti. Kessie vestirà quasi sicuramente ancora per tanto tempo la casacca rossonera per cercare di raggiungere nuovi traguardi con la compagine milanese.

Il Milan proverà così a chiudere in questa settimana il rinnovo contrattuale di Franck Kessie, voglioso di continuare la sua avventura in maglia rossonera in vista delle prossime stagioni.