Arriva una confessione da parte di Andy Van Der Meyde che spiazza tutti: afferma di aver baciato Zlatan Ibrahimovic

Il calcio non è solo uno sport, e i veri appassionati questo lo sanno bene. All’interno di una squadra si creano rapporti speciali e amicizie spesso indissolubili, ma quello che ha confessato Andy Van Der Meyde in questi giorni va oltre il rettangolo di gioco e ha sorpreso tutti, soprattutto perché vedono protagonista anche Zlatan Ibrahimovic.

Infatti l’ex calciatore di Inter e Ajax tra le altre, ai microfoni di ‘Reddit.com’, ha confessato: “All’Ajax mi sedevo sempre accanto a Ibrahimovic quando giocavamo nell’Ajax. Una volta mentre dormiva ho avuto tendenze gay e l’ho baciato in bocca. Dopo alcuni secondi ho ricevuto alcuni pugni”. Una confessione che spunta fuori dopo molti anni che lascia spiazzati tutti, soprattutto per la presunta reazione dello svedese, ignaro di cosa stesse accadendo e soprattutto non consenziente. Vedremo se nei prossimi giorni anche l’attaccante del Milan deciderà di esprimersi sulla questione.