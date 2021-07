Il calciomercato bianconero è pronto ad infiammarsi: maxi offerta per due stelle di Allegri, arriva l’indizio

Poco più di un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Juventus potrebbero arrivare sorprese assolutamente inattese. La società bianconera ha salutato Buffon ed, in attesa del rinnovo scontato di Chiellini per un’altra stagione, rischia di doversi difendere dagli assalti per due dei suoi gioielli. Il Real Madrid di Florentino Perez e Ancelotti avrebbe infatti posto nel mirino un doppio colpo da sogno che fa tremare i tifosi della ‘Vecchia Signora’. Da un lato sul taccuino dei ‘Blancos’ vi è Paulo Dybala, già accostato in passato ed in scadenza il 30 giugno 2022 con la Juventus. La situazione riguardante la ‘Joya’ è controversa visto che Allegri stravede per l’argentino e l’allenatore livornese potrebbe spingere per il rinnovo, anche se si tratta di un scenario ancora da definire. Occhio anche a Matthijs de Ligt che ha deluso ad Euro 2020 ed ha corteggiatori un pò da tutta Europa. Le ‘Merengues’ seguono anche l’olandese e sarebbero pronte a mettere sul piatto una cifra importante per i due pilastri bianconeri.

Calciomercato Juventus, assalto Real: l’offerta

Si tratta di ben 100 milioni di euro per i due cartellini. L’indizio dell’interesse della società spagnola per Dybala e de Ligt arriva direttamente dai bookmakers che iniziano, con il passare dei giorni, a quotare la pista Real per i due bianconeri.

La posizione della Juventus è tuttavia molto chiara. Da un lato la priorità è, come già detto, rinnovare il contratto in scadenza di Dybala. Dall’altro la posizione di de Ligt non è mai stata in discussione.

L’olandese rappresenta un perno insostituibile per la difesa di Allegri, sia per il presente che per il futuro quando Chiellini prima e Bonucci poi appenderanno le scarpette al chiodo.