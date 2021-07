Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano la pista Haaland per il grande colpo in attacco: triplo addio e offerta da capogiro

Il calciomercato della Juventus è pronto ad esplodere. Allegri dovrà pazientare prima di ridisegnare il proprio undici titolare, ma intanto continua a lavorare sotto traccia insieme ad Agnelli e Cherubini per rinforzare la rosa e tornare da subito ai massimi livelli. Prosegue la trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli, primo nome per il centrocampo. I neroverdi, però, sono bottega cara e per il momento chiedono 40 milioni di euro cash, quindi senza l’inserimento di contropartite. I bianconeri, inoltre, devono fare molta attenzione alla concorrenza dell’Arsenal – che ha già un accordo economico con gli emiliani -, ma il calciatore vuole fortemente la Juve.

In uscita, poi, è sempre in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo: entrambe le parti non disdegnerebbero l’idea di separarsi se dovesse arrivare la giusta proposta. Nei pensieri della ‘Vecchia Signora’, inoltre, aleggia il desiderio di acquistare un top player per l’attacco e il profilo principale in questo senso è quello di Erling Haaland. Per la stellina norvegese in forza al Borussia Dortmund, però, bisogna tenere conto della fortissima concorrenza del Chelsea di Tuchel, disposto a fare follie pur di assicurarsi le prestazioni del bomber dei tedeschi. Ma i bianconeri potrebbero inserirsi prepotentemente nella corsa sfruttando una tripla cessione.

Calciomercato, Juventus-Haaland | Tripla cessione, offerta clamorosa

Tutto su Haaland. Come riferisce il portale spagnolo ‘DonBalon.com’, ci sarebbe anche la Juventus per il centravanti giallonero. I bianconeri, inoltre, avrebbero anche in mente un piano per realizzare il grande colpo in questione. Potrebbero dare vita ad una tripla cessione e gli indiziati porterebbero i nomi di Paulo Dybala, Weston McKennie e Merih Demiral. Da questi addii, entrerebbero nelle casse piemontesi rispettivamente 45, 25 e 30 milioni di euro.

In totale fanno 100 milioni, cifra che il club di Agnelli potrebbe reinvestire da subito sulla stellina classe 2000. Il contratto di Haaland è in scadenza a giugno 2024 il suo stipendio conta ben 8 milioni di euro netti annui. È bene ricordare, però, che la Juve difficilmente potrà affondare una simile operazione in caso di permanenza di Ronaldo, che comporta un peso economico da ben 31 milioni di euro netti a stagione. Il Dortmund, inotre, ha sparato altissimo per il proprio gioiello, arrivando a chiedere addirittura 175 milioni. Staremo a vedere.