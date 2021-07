Calciomercato Juventus, occhio al giallo legato alla pista Mauro Icardi: arriva l’indizio da casa Roma sul futuro del bomber argentino

Dopo sole due stagioni al Paris Saint-Germain, il futuro di Mauro Icardi potrebbe subire un’altra importante sterzata. L’ex bomber dell’Inter e della Sampdoria non è riuscito ad imporsi nel reparto offensivo dei parigini, complici anche le presenze ingombranti di Mbappé e Neymar. Adesso, il club francese potrebbe ragionare sul suo futuro e su un suo possibile addio, per rimpinguare le casse dello sceicco Al-Khelaifi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, triplo intreccio sulla fascia | Concorrenza Juventus!

D’altronde, le estimatrici a Mauro Icardi non sono mai mancate. Soprattutto in Italia. Juventus e Roma sono sempre alla finestra per il bomber albiceleste, per il quale provarono l’affondo già nell’estate del 2019. Adesso, i tempi potrebbero essere maturi per un suo ritorno in Serie A, con i bianconeri (su tutti) pronti a tornare all’assalto per Maurito. Attenzione, però, ad un possibile giallo di mercato: per il cartellino dell’ex capitano dell’Inter, la Roma sarebbe tutt’altro che restia a lasciare campo libero alla Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, occhio a Roma-Icardi: c’è l’indizio di Pinto

L’indizio di un possibile giallo sull’asse Roma-Icardi arriverebbe proprio dal DS capitolino, Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha salutato i tifosi presenti all’uscita di Trigoria. E sollecitato da alcuni di questi, ha provato a rispondere a più di qualche domanda. Su Icardi, Tiago Pinto si è lasciato andare ad un sorriso enigmatico. Indizi o meno di mercato, che fanno sognare i tifosi della Roma e preoccupare quelli della Juventus. Per il futuro dell’ex capitano dell’Inter, però, bisognerà attendere ancora qualche settimana. La Serie A resta alla finestra.