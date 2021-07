Il Milan potrebbe mettere a segno un altro colpo in attacco dopo Olivier Giroud: occhi nella scuderia di Mendes, scambio con Leao

Il Milan prosegue la sua cavalcata estiva. Continua il lavoro intenso da parte di Maldini e Massara per trovare nuovi rinforzi da regalare a Pioli. Il tecnico dovrà fare a meno di Donnarumma e Calhanoglu, ma potrà contare sul prezioso apporto in attacco di Giroud. Arrivato dal Chelsea, il bomber francese darà senz’altro una grossa mano grazie alle sue qualità e alla sua esperienza anche in campo europeo. Acquisto importante, poi, se si pensa alla carta d’identità (39 anni) e agli infortuni che ha subito Ibrahimovic nelle ultime stagioni. Tornato, inoltre, Brahim Diaz dal Real Madrid in prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto, mentre per la fascia sinistra il ‘Diavolo’ si è assicurato le prestazioni di Ballo-Toure per il ruolo di vice Theo Hernandez.

Un calciomercato di luci e ombre fino ad ora, ma i lombardi hanno in serbo altri colpi. La caccia al trequartista per sostituire il turco ex Bayer Leverkusen è partita da tempo e un nome concreto al momento è Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Pare non sia da escludere, però, un altro arrivo nel ruolo di centravanti. In particolare, i rossoneri potrebbero sfruttare l’interesse del Wolverhampton per Leao, cercando di proporre uno scambio tra punte con Fabio Silva.

Calciomercato Milan, ‘provocazione’ a Mendes: scambio Leao-Silva

Il Milan punta il mirino su Fabio Silva. Si tratta di un centravanti portoghese classe 2002, che può agire anche da seconda punta. Nella scorsa Premier League, il gioiello dei ‘Wolves’ si è reso protagonista di 4 gol in 32 partite. Caratteristiche non distanti da quelle di Leao, con entrambe le pedine valutate intorno ai 25 milioni di euro. Si tratterebbe, perciò, di una trattativa alla pari. L’ipotetico affare sarebbe una sorta di provocazione a Jorge Mendes, super agente che nella propria scuderia cura anche gli interessi del milanista 22enne.

La scadenza del contratto di Leao è prevista per il 30 giugno 2024, mentre quella di Silva l’estate successiva. Staremo a vedere se l’operazione in questione rimarrà solo una provocazione o diventerà qualcosa di più concreto.