Il calciomercato inizia a disegnare alcune tracce interessanti: possibile girandola di attaccanti in Serie A con un bomber vicino alla Roma che beffa il Milan

Il calciomercato entra nel vivo e le squadre di Serie A – nel mezzo dei rispettivi ritiri estivi – iniziano a chiudere la quadra sulle rose da allestire per la prossima stagione. I diversi cambi in panchina hanno portato a rotazioni anche dei giocatori, ma le poche risorse spendibili sul mercato hanno obbligato i club a cercare vie alternative. Tra i reparti più rinnovati c’è l’attacco: il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Olivier Giroud, ma rischia di perdere in definitiva le speranze per un altro obiettivo, vicino ora alla Roma.

Il riferimento è a Andrea Belotti, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini. Il suo torneo non è stato esaltante, ma il valore del giocatore si è conosciuto in questi anni di Serie A con il Torino. Il capitano granata ha chiuso la stagione con 13 gol in campionato. Il contratto in scadenza nel 2022 – con nessun segno di avvicinamento per un rinnovo – lo portano ad essere considerato in uscita. Sul bomber era forte il Milan, ma ora la Roma sembra aver superato la concorrenza.

La squadra giallorossa è pronta all’assalto per Belotti, attaccante che per caratteristiche può svolgere il ruolo di vice-Dzeko, o addirittura formare una coppia offensiva. A sbloccare definitivamente la trattativa con il Torino – restio a vendere il proprio capitano – potrebbe essere Andrea Petagna. L’attaccante ha avuto poco spazio con il Napoli (4 gol in 26 presenze di Serie A), ed è in cerca di una squadra che possa rilanciarlo ad alti livelli.

Calciomercato Milan, Belotti più vicino alla Roma

Il Torino segue da vicino la vicenda e l’eventuale arrivo di Petagna a Torino porterebbe poi il club a valutare con più leggerezza l’addio di Belotti. L’attaccante ex Atalanta rappresenterebbe un sostituto affidabile, con la Roma pronta invece ad accogliere il ‘Gallo’. La girandola metterebbe ko il Milan, che può comunque contare sul riscatto di Brahim Diaz e l’acquisto di Olivier Giroud, oltre al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.