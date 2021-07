Il Verona rivoluziona la rosa tra i pali e vede l’addio di Marco Silvestri: al suo posto arriva Lorenzo Montipò

Porte girevoli in casa Verona. Il club gialloblu infatti dice addio ufficialmente al suo portiere Marco Silvestri, che dopo quattro anni decide di lasciare il club scaligero. Dopo essere finito nel mirino di alcune big di Serie A come Inter o Roma, il futuro dell’estremo difensore sarà colorato di bianconero. Infatti in queste ore è arrivato il comunicato ufficiale del Verona sulla sua cessione all’Udinese.

Il club gialloblu rende nota la cessione attraverso il proprio sito ufficiale con un comunicato che recita: “Hellas Verona FC rende noto di aver ceduto a titolo definitivo a Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Marco Silvestri. Hellas Verona FC ringrazia Marco Silvestri per il contributo fornito nella sua lunga militanza in maglia gialloblù e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Calciomercato Verona, Montipò l’erede di Silvestri: il comunicato

Momento di addii ma non solo in casa Verona. Infatti dopo aver salutato Marco Silvestri, i gialloblu hanno scelto il suo erede. La scelta è ricaduta su Lorenzo Montipò, estremo difensore di proprietà del Benevento che arriva al Verona in prestito con obbligo di riscatto, determinato da alcune condizioni.

Il comunicato sul nuovo portiere arriva sul sito ufficiale del club e afferma: “Hellas Verona FC comunica l’acquisto dal Benevento Calcio in prestito con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, il calciatore Lorenzo Montipò. Hellas Verona rivolge un caloroso benvenuto a Lorenzo Montipò, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia gialloblu”.