Marcelo Brozovic, centrocampista centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto nel 2022 con i nerazzurri ed è un obiettivo di calciomercato della Juventus

L’Europeo si è concluso ed ora è già tempo di calciomercato. Le squadre di Serie A sono a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione con l’Inter, passata dalle mani di Antonio Conte a quelle di Simone Inzaghi, che cercherà di confermarsi nel campionato italiano e proverà a fare meglio in Europa dove, nelle ultime stagioni, non è riuscita ad andare oltre la fase a gironi. La Beneamata, alle prese con la crisi economica, è già stata costretta a cedere Achraf Hakimi al PSG di Mauricio Pochettino ed è alla ricerca di un esterno destro in grado di non far rimpiangere troppo il giocatore marocchino ex Borussia Dortmund e Real Madrid.

Nel mirino c’è Nahitan Nandez, jolly del Cagliari di Leonardo Semplici, società con la quale l’Inter ha ottimi rapporti in seguito agli affari Barella e Nainggolan. Attenzione però ad un altro profilo dalla Serie A che potrebbe arrivare attraverso uno scambio fra grandi del nostro calcio: stiamo parlando di Danilo, esterno destro della Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Inter, spunta Danilo | La proposta della Juventus

Mentre prende forma la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter deve consolidare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In casa bianconera la necessità è quella di rinforzare il centrocampo e nel mirino c’è da tempo il nome di Marcelo Brozovic, regista della squadra nerazzurra, in scadenza di contratto nel 2022 con una valutazione di circa 30 milioni di euro.

La Vecchia Signora, per riuscire a convincere l’Inter, che ritiene Brozovic un elemento fondamentale nella sua rosa soprattutto con Simone Inzaghi al timone, sarebbe disposta ad inserire, in una formula di scambio, il nome di Danilo. L’ex giocatore del Real Madrid ha una valutazione leggermente minore al croato, ma un contratto più lungo con la Juventus.