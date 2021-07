.Inter che inizia a cedere i primi esuberi e lascia partire un calciatore che rimarrà in Serie A: arriva il comunicato ufficiale

Dopo l’addio di Achraf Hakimi, l’Inter cede un altro esterno e questa volta in prestito con diritto di riscatto. Stiamo parlando di Dalbert, terzino sinistro classe 1993. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito alla Fiorentina e al Nizza, e il prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con i nerazzurri. Nella stagione che verrà il brasiliano vestirà la maglia del Cagliari. La cessione è stata ufficializzata sul sito del club sardo con un comunicato che recita: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevao che arriva in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto”.